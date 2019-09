“Vários mortos” após incêndio em barco na Califórnia

As autoridades norte-americanas realizam operações de busca depois de um fogo numa embarcação ter provocado 34 desaparecidos, ao largo da Ilha de Santa Cruz, no Estado da Califórnia, na manhã desta segunda-feira. Citado pela CNN, o porta-voz do condado de Ventura, Bill Nash, fala em “vários mortos” resultantes da tragédia no barco com 23 metros de comprimento.

Cinco tripulantes foram resgatados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos com lesões nas pernas, mas o paradeiro dos restantes ainda é uma incógnita.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O alerta foi dado às 3h28 locais (11h28 em Portugal Continental), o que significa que o fogo terá deflagrado durante a madrugada, quando a maioria dos passageiros a bordo da embarcação dormia.

As equipas de salvamento ainda não conseguiram aceder ao barco, devido aos vários reacendimentos que o incêndio tem registado. O porta voz dos bombeiros de Santa Barbara, Mike Eliason, avançou que o barco foi totalmente destruído pelas chamas.

O barco encontrava-se ancorado a Norte da ilha, naquele que seria o terceiro e último dia de uma expedição de mergulho da operadora turística Truth Aquatics.