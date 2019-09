Trofa Saúde garante que “não desistiu” de hospital no Porto Oriental

O Grupo Trofa Saúde “não só não desistiu, como não abdicará” do hospital já em estado avançado de construção no fundo da Avenida 25 de Abril, em Campanhã, no Porto. A garantia foi dada esta segunda-feira e vem contradizer uma notícia avançada há duas semanas e confirmada pelo PÚBLICO junto de várias fontes, como o presidente da junta de freguesia local.

“O hospital em causa está incluído no plano de expansão em curso, sendo um projecto estratégico para o Grupo Trofa Saúde e de fundamental importância para a freguesia de Campanhã e, consequentemente, para a cidade do Porto”, refere o comunicado que vem pôr fim a um silêncio com vários dias.

O Jornal de Notícias havia avançado que “um desacordo quanto ao custo da obra” entre a construtora - o Grupo ABB - Alexandre Barbosa Borges – e o grupo hospitalar tinha motivado a “desistência” do projecto.

Na origem do desentendimento estava o preço da obra, avançou o mesmo jornal, dizendo que o Grupo ABB pôs uma acção no Tribunal Cível de Braga, solicitando a resolução do contrato e pedindo uma indemnização de 2,5 milhões de euros.

Segundo o JN, a construtora refere na acção que o contrato assinado com o Trofa Saúde em 2014 previa a construção de um edifício com 16 a 18 mil metros quadrados, mais uma área para 400 lugares de estacionamento. Enquanto esta se comprometia em comprar os terrenos e construir unidade de saúde, o Grupo Trofa Saúde pagaria uma renda mensal de 130 mil euros, valor a que acresciam 20 mil euros nos anos seguintes.

A versão agora apresentada pelo grupo de saúde privado é diferente: “De modo a assegurar a instalação do referido Hospital, o Grupo Trofa Saúde interpôs uma acção judicial a 2 de Maio de 2019, que corre junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.”

No dia 22 de Agosto o presidente da junta de freguesia de Campanhã, Ernesto Santos, disse ao PÚBLICO ter também essa mesma informação. Embora não tenha havido uma comunicação formal ao seu executivo, o socialista apercebeu-se de que a obra estava parada há já algum tempo ao passar no local, a poucos minutos da sede da junta de freguesia.

Por outro lado, o gabinete de comunicação da câmara dizia não ter dado entrada no no gabinete de urbanismo qualquer pedido de alteração ao licenciamento feito para aquele terreno. Na altura, a única informação que podiam avançar era a de que a proprietária do edifício continuava a ser a Construtora Alexandre Barbosa Borges.