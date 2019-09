Vem aí a praia de Beja

Depois do nascimento este Verão de mais uma praia alentejana no Alqueva (a da Amieira), eis que outra avança, graças ao projecto de construção de um parque fluvial na albufeira dos Cinco Reis, do qual a câmara municipal de Beja está agora a analisar a proposta vencedora para a empreitada.

A atracção maior do futuro Parque Fluvial dos Cinco Reis é a praia fluvial, que passará a ser a “praia de Beja”, ficando localizada a pouco mais de 4 km da capital do Baixo Alentejo. O areal deverá rondar os 15 mil metros quadrados, segundo os detalhes divulgados pela autarquia, ficando protegido por uma área arborizada com 10 mil metros quadrados.

Foto Vista actual da albufeira DR/CM Beja

Mas o parque terá mais atracções e serviços, zona de restauração, parque de merendas, zonas de deporto e lazer, parque infantil e outras áreas arborizadas. No local, deverão ainda ser disponibilizadas “plataformas para actividades náuticas”, criados percursos pedonais e abrigos para observação de aves.

Nos critérios para a execução do parque refere-se também que deverá ser “inclusivo e acessível a pessoas com mobilidade condicionada", sublinha-se a sua integração no conceito de Turismo de Natureza e que deverá ser “ambientalmente sustentável”.

Se tudo correr como o previsto, o parque dos Cinco Reis e a sua praia fluvial deverão estar prontos a estrear no próximo Verão.

O projecto, sob candidatura ao programa Valorizar do Turismo de Portugal, deu mais um passo em frente no final de Agosto, com a câmara municipal de Beja a confirmar a abertura das propostas dos três candidatos à empreitada e a existência de uma “dentro do valor a concurso” ("700 mil euros"). Assim que termine a análise da “proposta vencedora”, informou a autarquia em nota à imprensa, “caso esteja tudo conforme, e cumprido o direito de audição de interessados, proceder-se-á à assinatura do contrato, envio para verificação pelo Tribunal de Contas e posteriormente início da intervenção junto ao espelho de água”. A iniciativa é levada a cabo em “articulação e parceria” com várias entidades, incluindo a EDIA - a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva e o Turismo de Portugal.