TAP estreia voos directos entre Porto e Munique

Na próxima temporada, o Porto perde ligação directa a Barcelona na TAP, entre outras novidades, mas, entretanto, ganha outras rotas, caso do novo directo para Munique.

A rota iniciou-se este domingo e a companhia vai garantir frequências diárias entre a Invicta e a terceira maior cidade alemã, que por esta altura se prepara para a maior festa de cerveja do mundo, a Oktoberfest, e já tem em preparativos a próxima grande atracção do ano: o tradicional mercado de Natal.

No site da companhia, a rota inclui-se nas promoções em vigor: é anunciado como preço mínimo o valor de 42 euros para uma ida. Os voos partem do Porto às 11h30 e o regresso é às 17h45.

Entre as novidades anunciadas pela TAP para o Porto, contam-se, além da estreia de Munique e do fim do voo para Barcelona, o reforço das “pontes aéreas” com Madrid e Lisboa, mais um voo diário para o Funchal e mais voos para os EUA.