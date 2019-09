As greves de agosto, a aviação e o turismo

A greve dos motoristas de “cargas perigosas” marcou agosto. Perante um cenário de graves implicações na atividade económica e social, o Governo agiu de forma resoluta, utilizando os meios ao seu alcance, primeiro com amplos “serviços mínimos” e depois com a “requisição civil”. Outra greve mereceu ainda atenção, a dos tripulantes da Ryanair - integrada em luta em vários países europeus - pela aplicação das leis nacionais e comunitárias que a companhia irlandesa persiste em ignorar. Se no primeiro caso a atuação do Governo mereceu a compreensão da opinião pública, no segundo provocou estranheza considerando que o seu impacto no turismo nacional e no transporte de emigrantes não justificaria a limitação de um direito constitucional.

Continuar a ler