As principais transferências já confirmadas no “dia D” do mercado

A nível nacional, o Sporting tem sido a equipa mais falada no dia de fecho do mercado de transferências, sobretudo em matéria de venda de jogadores. Diaby, Raphinha e Thierry Correia devem sair - já foram vistos, respectivamente, em Istambul (Besiktas) e em Valência -, mas os negócios ainda não foram oficializados. Em sentido contrário, tem sido noticiada a chegada de Jesé Rodríguez, por empréstimo do PSG. Confira as movimentações mais relevantes já confirmadas neste “dia D" do mercado.

- Han Kwang Song, avançado norte-coreano, já foi apresentado como reforço da Juventus, proveniente do Cagliari.

- O internacional português Manuel Fernandes, sem clube, após o fim do vínculo com o Lokomotiv, assinou pelo Krasnodar.

- No Benfica, nota para as inclusões de Martin Chrien (médio que esteve emprestado ao Santa Clara) e Samuel Soares (guarda-redes dos juniores) no plantel.

- O Marítimo anunciou a chegada do guarda-redes Anacoura. Vem do Cova da Piedade e foi formado no Inter.

- Mkhitaryan, médio arménio, trocou o Arsenal pela Roma, por empréstimo. Será jogador de Paulo Fonseca, tal como Kalinic, avançado ex-Atlético de Madrid.

- O Nápoles já confirmou a contratação de Fernando Llorente, ex-jogador do Tottenham, que estava sem clube.

- Seydou Doumbia, ex-Sporting, foi apresentado no Sion.

- Javier Hernández deixou o West Ham e vai ser jogador de Lopetegui no Sevilha.

- Matteo Darmian regressa a Itália, para jogar no Parma. Deixa o Manchester United.