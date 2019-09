Ferro substitui lesionado Pepe na selecção portuguesa

O defesa central Ferro, do Benfica, foi nesta segunda-feira chamado pela primeira vez à selecção portuguesa de futebol, para substituir o lesionado Pepe nos convocados de Portugal para os dois jogos de apuramento para o Euro 2020.

A chamada de Ferro à selecção principal é uma estreia para o central, num momento em que a equipa das “quinas” se concentra para os jogos na Sérvia, no sábado, e na Lituânia, em 10 de Setembro, do Grupo B de qualificação para o Euro 2020.

Na convocatória divulgada na quinta-feira, o seleccionador Fernando Santos teve como principal novidade a chamada de Daniel Podence, também uma estreia absoluta, numa lista em que se destacam ainda os regressos de Daniel Carriço e Renato Sanches.

Na nota publicada nesta segunda-feira na sua página oficial, a Federação Portuguesa de Futebol explica que Pepe “foi dado como indisponível”, depois de ter sido observado pela unidade de saúde do organismo federativo.

Já no domingo, o FC Porto tinha informado que Pepe sofreu no jogo frente ao Vitória de Guimarães “uma contusão directa no joelho direito, com hematoma marcado”.

Na qualificação para o Euro 2020, Portugal procura ainda a primeira vitória, depois de empates caseiros com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A selecção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera, com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo, com quatro.

Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no play-off, via Liga das Nações.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica), Daniel Carriço (Sevilha, Esp) e Ferro (Benfica).

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp) e Renato Sanches (Lille, Fra).

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Daniel Podence (Olympiacos, Gre), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).