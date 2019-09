Elisabete Matos é a nova directora artística do Teatro Nacional de São Carlos

A soprano portuguesa Elisabete Matos vai assumir a direcção artística do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), em Lisboa, sucedendo a Patrick Dickie, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Cultura em comunicado. A tutela agradece ao ex-director do São Carlos, que em Junho disse não ter condições para continuar, “o empenho e profissionalismo com que desempenhou as suas funções”.

Com uma carreira internacional de mais de 25 anos, a soprano Elisabete Matos tem actuado em destacados palcos mundiais como a Metropolitan Opera House, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a Deutsche Oper de Berlim, na Alemanha, e o Teatro alla Scala, em Milão, Itália.

É professora-adjunta convidada na Escola Superior de Artes Aplicadas desde 2014 e, desde 2017, directora artística do Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães.