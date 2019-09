De regresso das férias? Temos dez ideias para não deprimir

Se ainda está de férias, com tudo a correr às mil maravilhas, desengane-se de pensar que é impossível ficar triste depois de momentos tão bem passados. É, aliás, muito provável que quanto melhores forem os dias de descanso mais difícil se torne o regresso à realidade – e às obrigações – do quotidiano.

No entanto, ainda não é altura para deprimir. Até porque há vários truques que ajudam a evitar a melancolia das pós-férias.

1. Não entre em jetlag

O desfasamento horário pode ser uma das situações que deixam alguém mais incomodado no regresso das férias, podendo provocar enjoos, irritação, fadiga, insónias... Se for esse o caso, tome precauções ainda antes da viagem de volta, ajustando previamente o relógio biológico à hora do destino. Ou seja, se for chegar de noite, tente passar o voo acordado; se, pelo contrário, a chegada for durante o dia, esforce-se por dormir durante a viagem. Uma alimentação saudável e a ingestão de muita água ajudam no processo de adaptação.

2. Trace objectivos claros

Uma das tentações no regresso das férias é para passar os dias a sonhar acordado com os momentos idílicos vividos. E não é mau recordar. Porém, se isso implicar deixar de fazer coisas importantes, a curto prazo poderá ter nefastas consequências. Por isso, risque do dicionário o verbo ‘procrastinar’ e trace objectivos claros – escreva-os numa lista que possa riscar à medida que os concretizar.

3. Deixe a parafernália da praia/piscina à mão

As férias podem ter acabado, mas o Verão parece estar a começar. E ainda pode contar com os dias de folga para o aproveitar. Por isso, deixe o biquíni à mão para qualquer eventualidade e verifique se tem protector solar em quantidade suficiente para esta nova etapa de divertimento.

4. Comece um novo livro

Muita gente associa a leitura aos momentos de descontracção, na praia, sob o chapéu-de-sol, ou no campo, à sombra de uma árvore. Não abandone esse prazer e, no início de uma nova temporada de trabalho, arranque também com um novo livro, tratando de arranjar tempo para integrar esses momentos de relaxamento no seu quotidiano.

5. Reencontre os amigos

Tempo de férias é também muitas vezes tempo longe dos amigos. Por isso, ainda antes de chegar a casa, trate de marcar encontros com as pessoas de quem mais gosta para os primeiros dias de regresso. Dará para pôr a conversa em dia, para esquecer a melancolia e até para, provavelmente, algumas gargalhadas.

6. Redescubra a sua localidade

Estar de férias permite-nos conhecer sítios longínquos como por vezes nunca chegamos a conhecer a zona onde vivemos. Aproveite o regresso para redescobrir a região onde mora e os novos espaços a visitar mais tarde.

7. Palavra de ordem: destralhar

Há quem não goste e quem ache a tarefa uma excelente terapia para o stress. Seja qual for o grupo em que se encaixe, as pós-férias são o momento ideal para destralhar – até porque se se conseguiu passar semanas tão boas sem aqueles objectos provavelmente é porque estão a mais. E enquanto o faz é mais do que certo que não terá tempo para tristezas.

8. Encontre um novo passatempo

É no período de descanso, quando estamos mais disponíveis, que muitas vezes conhecemos coisas novas ou temos tempo para actividades que julgávamos, até aí, não se encaixarem com a nossa personalidade. E não há razão para deixar esses prazeres nas férias passadas. Por isso, traga-as para a rotina e adopte um novo passatempo: seja simplesmente caminhar pela natureza, aprender uma arte ou um jogo...

9. Actualize-se

Até que parece, mas quando estamos de férias o mundo não pára. No regresso, procure notícias de forma a actualizar-se sobre o que se passa à sua volta e no mundo. Desta forma, sentir-se-á menos perdido nos primeiros dias de trabalho nas conversas entre colegas.

10. Comece a preparar as próximas férias

A melancolia tem sempre algo de saudosismo e a melhor forma de o combater é viver no futuro. Por isso, comece já a idealizar as próximas férias, decidindo para onde quer ir e pesquisando informações sobre o destino sonhado.