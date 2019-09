Segue-se um centro de terapia do cancro com protões

Em todo o mundo, existem cerca de 100 unidades de tratamento do cancro usando sobretudo protões – partículas subatómicas que constituem o núcleo dos átomos. Ainda que o uso de protões em radioterapia do cancro tenha sido aplicado pela primeira vez na década de 1950, esta terapia inovadora só começou a ganhar força nos anos 90 e está agora a conhecer um impulso pelo mundo fora. É uma destas unidades que Portugal quer começar por instalar no campus que foi a casa, desde 1961, do único reactor nuclear do país que está agora em fase de desactivação. Ao reactor sucederá assim um centro de terapia do cancro baseada em protões, como foi aprovado no ano passado em Conselho de Ministros.

Continuar a ler