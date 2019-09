Fim da linha para o reactor nuclear português

O reactor nuclear do Campus Tecnológico e Nuclear da Bobadela, Loures, está a ser desmantelado. Neste P24 a conversa com a editora de ciência do PÚBLICO, Teresa Firmino, sobre a história e o futuro deste espaço único em Portugal.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no Soundcloud e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.