Papa Francisco nomeia novo cardeal português: D. José Tolentino Mendonça

O Papa Francisco anunciou este domingo no Vaticano a criação como cardeal de D. José Tolentino Mendonça, avança a agência Ecclesia.

O nome do arcebispo português foi o segundo a ser anunciado pelo Papa, após a recitação do Angelus, numa lista com 13 nomes que inclui colaboradores directos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo.

O arcebispo madeirense, que é actualmente bibliotecário e arquivista da Santa Sé, vai tornar-se assim no sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado pelo Papa Francisco.

Aos 53 anos, passa a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, de 52 anos. Junta-se a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente e D. António Marto.

Tolentino Mendonça é também poeta, ensaísta e tradutor e actualmente ocupa o cargo de vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Foi convidado pelo Papa para orientar os exercícios espirituais da Quaresma para os responsáveis da Cúria Romana, incluindo o próprio Francisco, no ano passado, em Ariccia, perto de Roma.

José Tolentino Calaça de Mendonça nasceu em Machico (Arquipélago da Madeira) a 15 de dezembro de 1965; foi ordenado padre em 1990 e bispo em 2018.

O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de Outubro, no Vaticano.