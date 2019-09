Dívida de 83 milhões de euros comprometeu funcionamento do Instituto Português do Sangue

A dívida das entidades públicas, nomeadamente dos hospitais, causou grandes constrangimentos ao regular funcionamento do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) durante o ano passado. Este facto é referido no relatório de actividades de 2018 do IPST, que disse ao PÚBLICO que a 31 de Dezembro do ano passado a dívida era de 83,3 milhões de euros. O IPST adiantou ainda que este ano, até ao dia 31 de Julho, essa mesma dívida ascendia já a 75,8 milhões de euros.

Continuar a ler