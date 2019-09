Catarina Martins recusa “o caminho da intriga” e quer falar de propostas

Três dias, 750 pessoas, 92 oradores e 52 debates. Foram estes os números apresentados este domingo por Catarina Martins no discurso de encerramento do Fórum Socialismo, que marcou a rentrée do Bloco de Esquerda. No Porto, morada do evento, a líder bloquista elogiou o Fórum, “o maior da história do Bloco de Esquerda” e destacou duas das prioridade para a próxima legislatura: o trabalho e o investimento. Lembrando que “a responsabilidade da campanha eleitoral é apresentar propostas para o país”, Catarina Martins recusou “o caminho da intriga” e optou pelo “caminho das propostas”.

“Há quem tente que esta campanha seja sobre tudo, menos sobre o que conta”, resumiu a coordenadora do Bloco de Esquerda, sem citar nomes, mas no que pareceu ser um recado ao primeiro-ministro. “Nós estamos aqui para apresentar propostas”, assegurou, enquanto levantava o programa eleitoral do Bloco de Esquerda na mão direita. Catarina Martins focou, por isso, o seu discurso no que considera serem “os dois grandes desafios para o próximo governo”, que será escolhido a 6 de Outubro: “O trabalho e o investimento”. “O trabalho é o que puxa pelo país, é o que puxa pelo salário, pelos direitos a fazer justiça e a ter um caminho mais digno”, começou. “Por outro lado, é preciso investimento. Falta investimento na Saúde, na Educação, na Justiça e numa economia mais forte que pode responder à emergência climática, ao mesmo tempo que responde pelas pessoas e pelo trabalho”, vincou, antes de avançar para a resposta concreta do Bloco de Esquerda: o programa para a reabilitação urbana.

No seu programa eleitoral, os bloquistas defendem a reabilitação de 100 mil casas, que sejam posteriormente arrendadas por valores entre os 150 euros e 500 euros mensais. Para Catarina Martins, esta é uma medida que “cria emprego, dinamiza a economia, liberta o salário (porque o que se está a pagar na renda come qualquer subida de pensão ou salário) e regula o mercado imobiliário”.

Ao mesmo tempo, acrescentou a líder bloquista, “é também um programa que responde aos desafios da emergência climática porque tem critérios de eficiência energética”. A referência à emergência climática no encerramento mostra o clima como uma das bandeiras do Bloco para estas legislativas. Foi, aliás, justamente com o clima que o encontro arrancou, com o discurso “verde” da eurodeputada bloquista Marisa Matias, que não poupou críticas à gestão da crise da Amazónia.

Os três dias que juntaram bloquistas no Porto foram também marcados pela discussão sobre a emergência climática, a gestão do Serviço Nacional de Saúde e as rendas da energia, mas também pela discussão em torno da identidade do Bloco de Esquerda.

No sábado, o fundador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, criticou os “mecanismos de contaminação” que “criam um senso comum explorando preconceitos, fomentando o ódio”. Já o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, vincou que o partido “não perdeu o seu horizonte de transformação, não perdeu a sua identidade, não perdeu o seu programa político”. Não obstante, da mesma forma, o Bloco não perdeu a capacidade de “fazer acordos ou alianças e de juntar forças para determinados objectivos” em defesa da democracia.