António Costa: “Brexit” sem acordo é “altamente perturbador” e tem “consequências imprevisíveis”

O cenário de um “Brexit" sem acordo é visto pelo primeiro-ministro como de “consequências imprevisíveis” e “altamente perturbador”, mas apesar de tudo considera que Portugal está agora mais bem preparado para essa circunstância.

“A solução de um “Brexit" desordenado é um cenário mau para toda a gente (...) de consequências que serão seguramente imprevisíveis na sua totalidade, quer para o Reino Unido, quer para o conjunto da economia europeia, quer para o funcionamento do dia-a-dia da Europa”, diz António Costa, numa entrevista à Lusa na residência oficial, rodeado dos quadros da nova colecção de arte contemporânea que será aberta ao público no próximo dia 5.

Para o primeiro-ministro e líder do PS, o cenário será tão perturbador, que considera ser “um dever de todos contribuírem para evitar esse cenário até ao último minuto. Até agora sempre tem sido possível, espero que continue a ser possível evitar esse cenário, que seria extremamente negativo”.

“Até ao último minuto é sempre possível”, diz António Costa, que recorda que essa possibilidade depende em grande medida do Reino Unido. “Hipótese, creio, menos plausível é a União Europeia alterar a sua posição ou da Irlanda prescindir da existência do “backstop” (fronteira temporária com a Irlanda do Norte). Parece menos plausível e também menos razoável, visto que seria injusto ser a Irlanda a pagar as consequências de uma decisão unilateral do Reino Unido que nós todos respeitamos”.

O primeiro-ministro revela que o seu homólogo britânico, Boris Johnson lhe telefonou há duas semanas, “garantindo que, em qualquer caso, todos os direitos da comunidade portuguesa residente no Reino Unido estão assegurados e serão respeitados”.

Quanto a Portugal, estima que as medidas que foram organizadas no âmbito do plano de contingência em Maio, quando houve o risco de um “Brexit" sem acordo, prepararam o país.

“Nós temos preparados os cenários para a reposição das fronteiras e do controlo fronteiriço para a entrada dos britânicos em solo português”, destacou António Costa, concretizando os investimentos feitos designadamente nos dois aeroportos mais utilizados, Madeira e Faro, e as medidas adoptadas para o reforço dos controles fitossanitários e os controlos alfandegários.

Para o primeiro-ministro, não se pode, apesar disso, “diminuir a dimensão do risco e da penosidade que um “Brexit" desordenado vai necessariamente trazer em todos esses movimentos circulatórios”.

Ainda relativamente à Europa, António Costa manifesta-se muito elogiosamente em relação a Elisa Ferreira, apontada como a nova comissária europeia, e que “fará seguramente um grande lugar, que honrará Portugal”.

O primeiro-ministro reconhece no entanto como inviável a possibilidade de lhe ser atribuída uma vice-presidência: “o número de vice-presidências distribuídas pelas diferentes famílias políticas estão mais ou menos todas preenchidas, pelo menos no que diz respeito à família política socialista”.

Questionado sobre eventuais nomes ou perfis tanto para o cargo de vice-governador como de governador do Banco de Portugal, António Costa recusou-se a responder, considerando que essa é uma tarefa para o novo governo.