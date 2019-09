A democracia não é só espectáculo

Nas ruas de Londres, Hong-Kong e Moscovo, este fim-de-semana foi de manifestações a favor da democracia, reprimidas com violência crescente pelos regimes chinês e russo. Se não é já surpreendente a revolta de populações submetidas ao arbítrio ditatorial em países onde essa ordem está há muito implantada, uma parte significativa do povo britânico – que é aquele que há mais tempo convive com as instituições e rituais da democracia – sentiu também a necessidade de levantar-se contra um enxovalho aos valores democráticos: a suspensão temporária do Parlamento, esse capricho autocrático de Boris Johnson a que a Rainha se sujeitou.

