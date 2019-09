Mutilação genital: Décadas de denúncia e uma nova geração de activistas

A gambiana Jaha Dukureh, que aos 30 anos é uma das galardoadas com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, é um dos rostos da nova geração de activistas que combatem práticas tradicionais nefastas, uma mobilização que ganhou novo fôlego na última década. Em Junho deste ano, Dukureh conseguiu convencer imãs islâmicos — incluindo um representante do grande imã de Al Aazhar, uma das mais prestigiadas instituições do islão sunita — a emitir uma fatwa contra o casamento infantil, uma decisão com grande peso no mundo islâmico. No mesmo mês, as britânicas de origem somali Leyla Hussein e Nimco Ali, fundadoras da ONG Filhas de Eva, em 2010, receberam o título de oficiais da Ordem do Império Britânico. Nos últimos anos, têm contribuído para esclarecer muitos dos mal entendidos sobre a Mutilação Genital Feminina (MGF), enfatizando que deveria ser encarada não como uma prática cultural, mas como abuso de menores, e contribuíram com uma petição entregue, em 2014, para pressionar o Governo britânico a adoptar políticas de prevenção nas escolas e serviços de saúde e de protecção e apoio a mulheres e meninas que sofreram o corte. A Somália é país natal também de jovens como Ifrah Ahmed, que foi levada para a Irlanda em 2006, quando tinha 17 anos. Hoje, aos 32, é um dos rostos desta luta.

