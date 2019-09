Furacão Dorian atinge a categoria máxima. Bahamas preparam-se para tempestade “devastadora”

O Furacão Dorian subiu de intensidade e atingiu a categoria máxima antes de chegar às Bahamas. Na manhã deste domingo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos aumentou a categoria da tempestade, passando para a categoria 5 na escala Saffir-Simpson.

Este nível, que representa ventos com uma velocidade superior a 250 quilómetros por hora, tem um elevado poder destrutivo, com a capacidade de provocar grandes estragos em edifícios e outras infra-estruturas.

O furacão vai alcançar as ilhas Bahamas nas próximas horas e está a deixar os Estados Unidos em estado de alerta. No seu caminho estão os estados norte-americanos da Florida, Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas Bahamas, o primeiro-ministro Hubert Minnis pediu aos habitantes das ilhas mais pequenas para se dirigirem para a ilha principal de forma a evitar o que pode ser uma tempestade “devastadora e perigosa”. Em conferência de imprensa, Minnis lembrou que 73 mil pessoas e 21 mil casas estão em risco de ser atingidas pelo aumento do nível das águas, que pode chegar aos quatro metros e meio.

A Florida já tinha declarado o estado de emergência, tendo as populações sido avisadas para inundações e ventos fortes. Nos últimos dias há relatos de uma corrida aos supermercados e equipamentos de protecção, como as tábuas de madeiras para janelas e montras.

Nesta temporada de furacões, que começou em Junho, foram registadas outras quatro tempestades tropicais - Chantal, Andrea, Erin e Barry. Apenas o Barry se tornou num furacão, pouco antes de chegar ao estado norte-americano do Luisiana, onde provocou perdas materiais substanciais, mas sem causar vítimas mortais entre a população.