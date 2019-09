AfD ficou em segundo em Brandeburgo e Saxónia

O partido de direita radical Alternativa para a Alemanha (AfD) parece ter ficado em segundo lugar nas eleições nos estados federados de Brandeburgo e da Saxónia, segundo sondagens à boca das urnas citadas pela estação pública ARD - embora em Brandeburgo a sondagem da ZDF dê uma diferença menor entre os dois primeiros partidos, que ainda não permite dizer com certeza quem será o vencedor.

Em Brandeburgo, o SPD terá conseguido o primeiro lugar e na Saxónia a CDU manteve-se o mais votado, ainda segundo as sondagens.

Temia-se que a AfD, um partido nacionalista e populista, obtivesse pela primeira vez um primeiro lugar numa votação num estado federado. Os candidatos nestes dois estados pertencem à ala de extrema-direita chefiada por Björn Höcke, da Turíngia, que vai a votos no final de Outubro.

Segundo a sondagem Infratest-Dimap para a ARD, em Brandeburgo o Partido Social Democrata (SPD) obtém 27% e a AfD 22%, seguindo-se a União Democrata-Cristã (CDU) com 15,5%, Die Linke (A Esquerda) com 11% e os Verdes com 10%. É a sondagem que dá maior vantagem do SPD em relação à AfD, a outra emissora pública, ZDF, dá uma diferença de dois pontos percentuais (26,5% para o SPD, 24,5% para a AfD) entre os dois e assim ainda uma incerteza quanto ao vencedor.

Ainda assim, o candidato da AfD no estado federado vizinho de Berlim, Andreas Kalbitz, reagiu rapidamente aos resultados para sublinhar o ponto que interessa ao partido: “A AfD veio para ficar - não vai ser possível fazer política sem nós”.

Os restantes partidos recusam-se a considerar coligar-se com a AfD, por isso os bons resultados para o partido de direita radical deixam o partido vencedor com menos hipóteses para formar governos de coligação.

Na Saxónia, a CDU terá obtido 32%, a AfD 27,5%, Die Linke 10,5%, Verdes 9% e o SPD apenas 8%. A sondagem da ZDF tem aqui números muito semelhantes.