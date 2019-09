Jaha Dukureh: “Começar o diálogo é o mais difícil e o mais importante”

Aos 25 anos, Jaha Mapenzi Dukureh já agitava o mundo à sua volta. Estávamos em 2014 e Dukureh, nascida na Gâmbia, acabava de convencer o então Presidente norte-americano, Barack Obama, através de uma petição, a encomendar um estudo sobre a prática de mutilação genital feminina (MGF) em mulheres residentes nos EUA. Cumprida a missão, resolveu regressar à sua terra natal, onde contribuiu para a decisão histórica que proibiu a MGF no país, em 2015. A 13 de Setembro, aos 30 anos, a fundadora da organização Safe Hands For Girls — “queremos que as raparigas sintam que estão sempre em mãos seguras”, afirma ao P2 — recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, atribuído anualmente a duas pessoas que promovem a solidariedade entre os hemisférios, ao lado de Damien Carême, presidente da Câmara de Grande-Synthe (perto de Calais, no Norte de França). Jaha Dukureh estará em Portugal para receber o prémio do Centro Norte-Sul, numa cerimónia na Assembleia da República. No dia anterior, a activista participará num encontro em Lisboa, organizado pela Associação Mulheres sem Fronteiras e a Associação dos Filhos e Amigos de Farim, ​onde apresentará os seus projectos e falará sobre as suas experiências, numa conversa moderada pela jornalista Sofia Branco.

