Se tiver bons resultados nestas eleições, a AfD vai radicalizar-se - e perder no Oeste da Alemanha

Apesar de ser mais forte no Leste, a Alternativa para a Alemanha (AfD) é um partido estabelecido em todo o país, sublinha Richard Hilmer, consultor político e especialista em sondagens do Instituto Policy Matters, com sede em Berlim. Mas, notou ao PÚBLICO por email, caso a ala de extrema-direita se torne dominante, deverá perder apoio na parte ocidental.

Continuar a ler