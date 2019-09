Slimani continua a marcar, Mónaco continua a desperdiçar

O Mónaco empatou a dois golos em casa do Estrasburgo, neste domingo, em partida da jornada 4 da Liga francesa. Com este resultado, a equipa de Leonardo Jardim continua sem vencer no campeonato e, tal como o Estrasburgo, terminará a ronda em zona de descida.

Neste domingo, o Mónaco voltou a deixar escapar o triunfo nos últimos dez minutos do jogo, tal como acontecera na jornada 3, frente ao Nîmes, e novamente fruto de erros individuais. Se nas primeiras jornadas as expulsões de jogadores monegascos tinham influenciado o desempenho da equipa, desta feita foi um penálti que ajudou o Estrasburgo a equilibrar o “bis” do antigo avançado do Sporting Islam Slimani – três golos em dois jogos pelo Mónaco.

Já aos 84 minutos, Thomasson empatou para o Estrasburgo, fazendo o Mónaco pagar caro, uma vez mais, a incapacidade de segurar vantagens.

No Mónaco, Leonardo Jardim chamou ao “onze” Gelson, Gil Dias, Adrien e Slimani. O guarda-redes Benaglio (ex-Nacional) ​não saiu do banco e Falcao, ex-FC Porto, já não esteve com a equipa, fruto da transferência para o Galatasaray.