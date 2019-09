Reacção do Arsenal deixa derby londrino empatado

O derby londrino da 4.ª jornada da Premier League terminou com um empate (2-2). No Estádio Emirates, o Arsenal teve de lidar com dois golos de desvantagem, antes de arrancar para uma reacção autoritária que ainda lhe permitiu recuperar um ponto e integrar o lote dos quartos classificados do campeonato, com sete pontos.

O encontro até começou de feição para os visitantes. Aos 10’, na sequência de um duelo aéreo ganho a meio-campo, Son Heung-Min saiu disparado, soltou para o remate de Lamela que Bernd Leno defendeu e, na recarga, Christian Eriksen inaugurou o marcador. Foi o 50.º golo do médio dinamarquês na Premier League.

A cinco minutos do intervalo, o Tottenham ficou mais confortável no jogo, graças a uma grande penalidade convertida por Harry Kane, mas ainda antes do regresso aos balneários o Arsenal reduziu. Lacazette, tecnicamente perfeito dentro da área dos “spurs”, rematou cruzado para o 1-2.

Os “gunners” aproveitaram o momentum para, na segunda parte, encostarem o adversário às cordas. A ameaça do Tottenham continuava a pairar no ar, nomeadamente através de transições ofensivas rápidas, mas o controlo do jogo era dos anfitriões, que chegaram ao empate aos 70': passe perfeito de Guendouzi para as costas do quarteto defensivo do rival e Aubameyang a desviar de primeira para as redes.

A reviravolta completa no marcador parecia mais perto do que nunca. E por alguns segundos foi mesmo festejada pelos adeptos do Arsenal, antes de o árbitro anular um golo a Sokratis por fora-de-jogo de Kolasinac na altura do cruzamento.