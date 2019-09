Radamel Falcao troca Mónaco pelo Galatasaray

Radamel Falcao, avançado colombiano, ex-FC Porto, vai jogar no Galatasaray. O jogador de 33 anos deverá assinar contrato nas próximas horas, sendo que o clube turco já anunciou a chegada do ex-jogador do Mónaco.

Os contornos do negócio ainda estão por esclarecer, mas parece certo que Falcao vai jogar no sexto país na carreira, depois de passagens por Colômbia, Argentina, Portugal, Espanha, França e Inglaterra.

Falcao deixa o Mónaco depois de uma temporada com 16 golos em 39 jogos – a menos produtiva das três que fez no clube do principado gaulês.