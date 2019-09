Patrícia Mamona segunda no meeting de Berlim

A alemã Gesa Felicitas Krause bateu hoje o recorde do mundo dos 2.000 metros obstáculos, em 5.52,80 minutos, no meeting de atletismo de Berlim, onde Patrícia Mamona foi segunda no triplo salto.

Krause, bicampeã da Europa na distância olímpica dos 3.000 metros obstáculos, impôs-se à bareinita Winfied Mutile Yavi (5.56,83), segunda classificada, e melhorou o anterior recorde de 6.02,16, que estava na posse da queniana Virginia Nganga desde 2015.

No mesmo meeting, Patrícia Mamona (Sporting) terminou no segundo lugar o concurso do triplo salto, com 14,18 metros, atrás da jamaicana Shanieka Ricketts (14,63 metros).