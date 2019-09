João Félix já marca e Atlético evita “desastre” nos descontos

Na primeira jornada ganhou um penálti, na segunda fez uma assistência, na terceira marcou. Tem sido assim a aventura de João Félix no Atlético de Madrid, depois de, neste domingo, ter ajudado, com um golo, a equipa a bater o Eibar, por 3-2, em jogo da ronda 3 da Liga espanhola. Três triunfos em três jogos e liderança isolada no campeonato.

Este jogo mostrou um Atlético pouco capaz de ligar o jogo entre sectores e muito dependente de transições e da profundidade. E mostrou que pode ter no lateral brasileiro Renan Lodi o seu melhor e o seu pior. O jogador recém-contratado ao Atlético Paranaense subiu no terreno com pouco critério e a equipa, ainda pouco trabalhada com um lateral tão ofensivo – Felipe Luís era mais cuidadoso – não compensou as saídas de Lodi.

Aos sete minutos, o Eibar lançou longo para o lado esquerdo do Atlético e, apesar de Lodi já ter regressado à defesa, a equipa estava totalmente descompensada e com Hermoso fora de posição, depois de ter dobrado Lodi. Faltou o central na área e Orellana cruzou para a finalização fácil de Charles, de cabeça, na zona livre de marcação.

Sete minutos depois, Lodi subiu e, após uma grande recepção de bola, correu e cruzou para o falhanço de Diego Costa, que rematou muito por cima, em frente à baliza.

Pouco depois, a surpresa total no Wanda Metropolitano: o Eibar voltou a “carregar” pelo lado de Lodi, numa jogada pela direita, e o mau alívio de Hermoso foi ter com Arbilla. O espanhol rematou à entrada da área e beneficiou do desvio em Giménez para trair Oblak.

O Atlético só estava a conseguir ter Diego Costa e João Félix em jogo quando explorava a profundidade, mas, aos 27 minutos, na primeira vez em que conseguiu receber entre linhas, Félix fez a diferença: grande passe para Diego Costa, de primeira, o brasileiro correu meio campo, aguentou a carga e, perante o guarda-redes, devolveu para Félix, que “encostou” de baliza aberta. Passo a passo e em crescendo nas estatísticas – ainda que não tanto no nível exibicional –, o internacional português tem feito a diferença em Espanha.

A influência do lateral Renan Lodi no jogo voltou a fazer-se sentir na segunda parte, com o brasileiro, lançado por Lemar, a correr e isolar Vitolo, que desviou do guarda-redes. 2-2 e Lodi a mostrar que pode ser a solução e o problema do Atlético.

Aos 78 minutos, Lodi subiu pela esquerda – sempre ele – e serviu o jovem Riquelme, que finalizou mal. Diego Costa ainda introduziu a bola na baliza, aos 83 minutos, mas havia fora-de-jogo.

Já sem João Félix em campo, substituído aos 84 minutos, Thomas Partey, numa jogada confusa, deu a vitória ao Atlético. Aposta certeira de Diego Simeone, que descobriu um herói no substituto de Félix e festejou a preceito, como é hábito no técnico argentino.