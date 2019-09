FC Porto jogou 90 minutos em superioridade e venceu o V. Guimarães

O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães, por 3-0, neste domingo, em partida da jornada 4 da Liga portuguesa. Com este resultado, os “dragões” somam a terceira vitória em quatro jogos, enquanto os minhotos, com um jogo a menos, terminam a ronda perto da zona de descida.

O Vitória acabou por “entrar no jogo com menos um”. O central Tapsoba foi expulso aos 40 segundos de jogo, depois de Carlos Xistra considerar que o defesa carregou Marega à entrada da área, impedindo o maliano de seguir em direcção à baliza adversária.

Aos 14 minutos, um cruzamento de Corona encontrou Marega e o maliano, com um drible, tirou Bondarenko e Miguel Silva da jogada, finalizando sem dificuldade. Foi o segundo golo do avançado em quatro jogos.

O dia pareceu ser de azar para os vitorianos, com o médio Al Musrati a lesionar-se ainda na primeira parte – segunda alteração forçada de Ivo Vieira, depois de ter chamado Pedrão com a expulsão de Tapsoba. Também Pepe saiu lesionado antes do intervalo, numa primeira parte com muitas incidências.

A primeira parte mostrou um FC Porto dominante e mais capaz de criar oportunidades, ainda que com pouco acerto na hora de atirar à baliza. Na segunda, porém, o jogo ficou mais “partido” e com espaço para alguns lances perigosos, com os “dragões” a controlarem a partida e desperdiçarem alguns lances de golo.

O jogo ficou ainda mais controlado quando Davidson protestou uma decisão do árbitro, vendo o cartão amarelo, e protestou pelo amarelo, vendo vermelho directo. Vitória com nove jogadores e jogo resolvido por Marcano, aos 90+2’ - lance revisto pelo árbitro nas imagens -, e por Marega, aos 90+3’.