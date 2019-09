O Everton levou a melhor num jogo de treinadores portugueses em Inglaterra

À 4.ª jornada da Premier League, só restam duas equipas sem vitórias: o Watford, último classificado, e o Wolverhampton. Neste domingo, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo perdeu no terreno do Everton, por 3-2, num frente a frente entre treinadores portugueses. Marco Silva levou a melhor e colocou a formação de Liverpool no quinto lugar da tabela.

Sem Diogo Jota e João Moutinho no “onze”, Nuno Espírito Santo lançou Ruben Vinagre para a ala esquerda do 3x5x2 dos “wolves”. O português sentiria dificuldades face às investidas de Richarlison e Sigurdsson, mas seria um desentendimento entre Rui Patrício e outro defesa dos visitantes a resultar no golo inaugural, apontado por Richarlison, aos 5’.

A resposta do Wolverhampton não tardou, porque Traoré (intratável do ponto de vista físico) fez o que quis de Lucas Digne e assistiu o médio defensivo Romains Saiss para o 1-1, aos 9’. Estava lançado um grande jogo no Goodison Park.

Não foi preciso esperar mais de três minutos para se assistir ao 2-1. Numa bola bombeada para a frente, o Wolverhampton foi apanhado em contrapé, a bola chegou com facilidade às costas de Ruben Vinagre e encontrou Sigurdsson sozinho para cruzar. A bola foi teleguiada até ao segundo poste, onde Iwobi finalizou de cabeça.

Com 2-1 ao intervalo, o Everton manteve o controlo no segundo tempo, mas o triunfo esteve em risco quando Raul Jiménez, na pequena área, emendou de cabeça uma bola que parecia perdida e fez o empate.

Mais uma vez forçado a ir atrás do triunfo, a equipa de Marco Silva voltou a contar com Richarlison. Cruzamento da esquerda e cabeceamento perfeito do avançado brasileiro, que se traduziu no 3-2 final e na segunda vitória do Everton na presente temporada, que lhe garante o quinto lugar.