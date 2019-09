Derby intenso em Roma termina com empate

O primeiro derby da carreira de Paulo Fonseca em Itália chegou ao fim com um empate (1-1). Foi um Lazio-Roma de altíssima intensidade, com mãos-cheias de oportunidades de golo, com cinco bolas nos ferros e com incerteza até final. Tudo somado, um ponto para cada um dos históricos da capital italiana.

Depois do empate registado na estreia do técnico português na Série A (2-2), um teste de fogo logo à 2.ª jornada. No Olímpico de Roma, a Lazio, a jogar na condição de anfitriã, viu-se em desvantagem aos 17’, quando Kolarov inaugurou o marcador de grande penalidade, depois de uma mão na bola dentro da área.

A reacção da Lazio foi tremenda e as três bolas nos ferros enviadas pela equipa treinada por Simone Inzaghi era um sinal de inconformismo. Duas delas praticamente seguidas, com Immobile a acertar no poste direito, o mesmo alvejado instantes depois por Correa.

A Roma responderia com um pontapé de fora da área de Zaniolo, devolvido também pelo poste direito, mas mostrava grandes dificuldades em conter o ímpeto ofensivo do adversário, que se mostrava confortável sempre que o jogo se partia.

No segundo tempo, o assédio à baliza de Pau López continuou e o golo do empate chegou mesmo. O espanhol Luís Alberto, aos 58’, materializou a segunda vaga de ataque da Lazio. Num encontro em que os anfitriões fizeram 19 remates, contra oito do rival, a eficácia na finalização deixava a desejar.

Já em tempo de compensação, a Lazio ainda chegou ao 2-1, mas o lance foi prontamente anulado por fora-de-jogo na altura do cruzamento.

Contas feitas, a Roma soma dois pontos no campeonato italiano, enquanto a Lazio se mantém no primeiro terço da tabela, com quatro.