Foi agridoce a primeira vitória da carreira de Charles Leclerc

Não aconteceu no Bahrein, também não aconteceu na Áustria, mas à terceira foi de vez. Charles Leclerc (Ferrari) ganhou neste domingo, no Grande Prémio da Bélgica, a primeira corrida da sua carreira na Fórmula 1. O piloto monegasco fez questão de dedicar o triunfo a Anthoine Hubert, que morreu na véspera no mesmo circuito, na prova de Fórmula 2, antes de festejar de forma contida com o staff da escuderia italiana.

Foi um mano a mano entre a Ferrari e a Mercedes, aquilo a que se assistiu em Spa Francorchamps. A escuderia italiana, que ocupara a primeira linha da grelha, foi mantendo a vantagem enquanto pôde, mas cedo se percebeu que pelo menos um dos monolugares teria de ser sacrificado para que o outro pudesse resistir às investidas de Lewis Hamilton e/ou Valtteri Bottas.

Inicialmente com pneus macios e com uma prestação estável do quarteto da frente, a corrida começou verdadeiramente a “mexer” sensivelmente a meio, quando Charles Leclerc fez a primeira paragem nas boxes, para trocar os pneus macios por médios. A dupla da Mercedes seguiu-lhe as pisadas pouco depois, enquanto Vettel fez tudo o que podia, retardando a ida às boxes, para tentar desgastar os pneus novos de Hamilton, já regressado à pista.

O piloto germânico aguentou até à 33.ª volta, altura em que o campeão do mundo conseguiu a ultrapassagem para tentar ir atrás de Leclerc e da liderança. No segundo sector, a superioridade da Mercedes era gritante e o monegasco ia ter de redobrar esforços para conservar o comando. Começou, então, uma perseguição que se iniciou com uma diferença superior a sete segundos e que, à entrada para a derradeira volta, era de 1,4 segundos.

Leclerc, que já vira escapar-lhe o triunfo por duas vezes, desta vez não se deixou alcançar e confirmou o primeiro triunfo da Ferrari nesta temporada, com Hamilton (a 0,9 segundos) e Bottas (a 12,6s) a encerrarem o pódio (Sebastian Vettel acabou a uns distante 26,4s).

“É um sonho de criança realizado, mas foi um fim-de-semana difícil, porque perdi um amigo. Quero dedicar-lhe a vitória, crescemos juntos, sinto muito a sua perda e por isso não posso festejar inteiramente esta vitória”, afirmou Leclerc no final. Ele, que mantém o quinto lugar no Mundial, agora com 157 pontos, a mais de 100 do líder Lewis Hamilton, que soma 268.