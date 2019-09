FC Porto não lidou bem com o kit de sobrevivência do Vitória

Onze contra dez. E depois 11 contra nove. Foi assim o FC Porto-V. Guimarães, na sequência da expulsão mais rápida do campeonato. Tapsoba cometeu falta sobre Marega quando o maliano arrancava para a baliza, foi expulso aos 45 segundos (!) e trocou as voltas a Ivo Vieira, que ficará sem saber se o plano estratégico que tinha inicialmente reservado para o embate no Estádio do Dragão foi o acertado. No final, imperou a lógica e os “azuis e brancos” ganharam (3-0) para morderem os calcanhares ao surpreendente Famalicão no topo da classificação da Liga.

Antes de concluído o minuto inicial da partida, o Vitória já era obrigado a mexer. Saiu Pêpê, um médio de perfil mais defensivo, e entrou Pedro Henrique, um central que ajudou a recompor a equipa num 4x1x4. Foi o primeiro contratempo dos visitantes. O segundo foi o golo de Marega, que aos 14’ aproveitou da melhor forma um erro de posicionamento de Bondarenko (e o carrinho despropositado que se seguiu): dominou na área e concluiu por baixo do corpo de Miguel Silva.

Positivo/Negativo Positivo Marega Incansável como sempre, fez dois golos e poderia ter feito mais um. No último terço, foi dos mais esclarecidos no FC Porto.

Positivo Sacko Jogo tremendo do lateral direito do Vitória, quer a atacar, quer a condicionar as investidas de Alex Telles.

Positivo Marchesín Duas defesas de classe que foram determinantes para garantir um triunfo folgado. Negativo Tapsoba Nem teve tempo para suar a camisola. Expulso na primeira jogada, deixou a equipa entregue a uma batalha desigual.

Negativo Romário Baró Muita presença no corredor central, mas incapacidade para introduzir um passe de ruptura ou criar um desequilíbrio individual.

Foi uma entrada em cena dantesca para o Vitória, que, ainda assim, manteve a organização, a circulação de bola e colocou Rochinha na cara de Marchesín, aos 18’ - de pé esquerdo, o médio português rematou à figura do argentino. Mas as contrariedades ainda não tinham terminado e a lesão de Al Musrati, médio muito influente na dinâmica da equipa, forçou nova alteração (entrou João Carlos Teixeira).

Do lado do FC Porto, também houve reveses para contornar. A lesão de Pepe (entrou Mbemba no final da primeira parte) e a incapacidade para entrar no bloco do adversário, algo que em parte se explica pela baixa intensidade com que circulava a bola e pela dificuldade em introduzir passes verticais, que rompessem a primeira linha de um rival que se reagrupava rapidamente.

A reentrada em cena, depois do intervalo, não trouxe nada de novo.Corona continuava a monopolizar as acções atacantes pelo corredor direito, porque Romário Baró é um terceiro médio e não um extremo, mas raramente os “azuis e brancos” conseguiram explorar a profundidade. E os cruzamentos saídos das laterais acabavam por ser presa fácil para Bondarenko e Pedro Henrique.

Resistente e incansável, o Vitória só caiu por terra aos 79’, quando Davidson foi expulso por protestar contra uma decisão de Carlos Xistra. Já com Otávio em campo, o FC Porto ganhou outro critério quando chegava a zonas de criação e tirou partido da quebra inevitável dos minhotos, que já só tentavam sobreviver.

O 2-0 chegou, então, mas não sem que fosse necessário recorrer às imagens. Miguel Silva defendeu para a frente um remate de fora da área, num lance em que Soares estava em posição irregular. A dúvida prendia-se com a interferência que o brasileiro podia ter tido na acção do guarda-redes, mas o golo foi mesmo validado. O autor? Iván Marcano, que antes já tinha estado perto de marcar em duas ocasiões, mas de cabeça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o Vitória à espera do apito final, o FC Porto aproveitou o espaço entre linhas e, com a clarividência de Otávio, isolou Marega, que conseguiu bisar sem dificuldades. Um passe cirúrgico no último terço, uma raridade entre os “dragões” antes da entrada em campo do brasileiro.

O Vitória ainda testou os reflexos de Marchesín, no tempo de compensação, mas perdeu mesmo pela primeira vez nesta época. Perdeu um jogo, é certo, mas tem muito de que se orgulhar pelo que fez frente a um FC Porto que, utilizando o mesmo “onze” com que subjugou o Benfica no clássico, mostrou uma versão bem mais pobre do que realmente vale.