Benfica saiu de Braga com uma vitória e um achado

O Benfica deslocou-se a Braga, na 4.ª jornada do campeonato, e saiu do Minho com duas boas notícias: um triunfo categórico frente a um rival, por 0-4, e a descoberta de Adel Taarabt como “novo Gabriel”, em todos os domínios.

Neste domingo, o Sp. Braga “morreu” pela forma como observou demasiado o Benfica. Isto explica-se pelo modo como os minhotos protegeram demasiado os corredores, receando, justificadamente, os movimentos de Rafa, a partir da esquerda, e a qualidade adicional dada pela presença de André Almeida, na direita.

Positivo/Negativo Positivo Taarabt Forte na pressão, como Gabriel, forte a dar fluidez ao jogo, como Gabriel, criativo a dar verticalidade, como Gabriel. Um segundo médio em todas as dimensões necessárias.

Positivo Pizzi Seria impossível não destacar o autor de um “bis”, num jogo que, para o português, valeu, sobretudo, pelos golos. Negativo André Horta “Engolido” por Florentino e Taarabt, incapaz de “fugir” da zona central, para participar no jogo. E o Sp. Braga precisou dele.

Negativo Hassan O penálti foi imprudente, sim, mas a contribuição negativa de Hassan não se ficou por aí, sendo incapaz de dar soluções na frente.

Negativo Seferovic Ainda fez uma assistência para golo, mas continua a levar os benfiquistas ao desespero com a ineficácia na finalização.

Foi visível a forma como a equipa de Sá Pinto se preocupou em rodar rapidamente quando a bola chegava aos corredores (deslocando, por vezes, os próprios médios), mas a “manta” não chega para tudo. E, aí, entraram Taarabt e Rafa a fazer “encurtar a manta” minhota: o português trocou as voltas a Sá Pinto, porque raramente partiu do corredor, e o marroquino trocou as voltas a Sá Pinto, porque foi o que o Benfica não teve recentemente.

Os problemas recentes do Benfica começaram na lesão de Gabriel, porque o brasileiro tem três valências essenciais num segundo médio de um 4x4x2: faz rodar a bola com fluidez, descobre soluções verticais entre linhas e é muito forte na pressão. Neste domingo, o Benfica arranjou um novo Gabriel. Adel Taarabt (quem diria?) foi tudo isso e deu ao Benfica qualidade na primeira fase de construção, encontrou soluções verticais a queimar linhas e ainda foi agressivo na pressão — até em demasia, motivo pelo qual foi advertido.

Quando Taarabt conseguia tirar a bola da primeira fase de construção, havia RDT (bom jogo) ou Rafa em condições de receber, virar e decidir entre linhas, de frente para o jogo, na zona central. E essa zona do campo decidiu o encontro, com Novais e Palhinha demasiado expostos e incapazes de “abafar” o portador da bola. Foi assim aos 33’, aos 43’ e aos 44’, em três jogadas em tudo semelhantes: recuperações de Taarabt, grandes aberturas de RDT e dois desperdícios de Seferovic.

Mas, antes disso, o jogo já tinha tido coisas para contar. Aos 23’, quando ainda pouco o faria prever, houve golo. Hassan (pouco útil no ataque) foi ajudar na defesa, num canto, e acertou com o pé na cara de Florentino, quando pretendia afastar uma bola aérea. Pizzi foi chamado a bater o penálti e não falhou.

O Sp. Braga ainda atirou ao poste, antes do intervalo — André Almeida “adormeceu” e Ricardo Horta fez um grande remate —, mas foi quase sempre inofensivo, até pela incapacidade de criar jogo, quer pelos corredores, quer pela profundidade (não) explorada por Hassan.

O Benfica acabou por “matar” o jogo com a fórmula que já tinha permitido vários lances perigosos na primeira parte: aos 47’, Rafa pediu entre linhas na zona central, abriu para Almeida e o cruzamento saiu para Pizzi finalizar na passada.

Aos 51’ e 73’ ficou provado que o golo não quer nada com os dois avançados do Benfica. Primeiro, Seferovic pediu em profundidade e cruzou para RDT, que ia finalizar, mas Bruno Viana fê-lo por ele. Mais tarde, Pizzi pediu entre linhas na zona central (sempre da mesma forma), Jota cruzou e Seferovic ia finalizar, mas… Esgaio fê-lo por ele.

Dois avançados sem confiança e sem golo, mas, no caso de RDT, com partipação útil à equipa. O Benfica passou num teste difícil, com clara distinção, mas teve a fortuna do seu lado, com golos nas alturas certas. Fortuna que soube procurar.