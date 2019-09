À espera de A filha de Vercingétorix. o novo livro de Astérix que sai a 24 de Outubro

Pré-publicação

Esta mini-aventura, Mistério na Aldeia, foi imaginada pela dupla Jean-Yves Ferri e Didier Conrad para antecipar o lançamento do 38.º livro da série Astérix, A filha de Vercingétorix (Edições Asa), que irá para as livrarias portuguesas a 24 de Outubro, no mesmo dia em que é lançada a edição original em francês.