Danny McBride e os televangelistas

Mais ninguém faz comédia como Danny McBride. O actor, argumentista e realizador, que trabalha frequentemente com Jody Hill e David Gordon Green, foi co-responsável, nos últimos anos, por filmes como The Foot Fist Way e as séries Eastbound & Down e Vice-Principals. Especializou-se em fazer personagens detestáveis, casmurras e ridículas – o cabelo ajuda-o a conquistar esse efeito –, homens que, na cabeça deles, aderem ao ideal de um certo tipo de masculinidade antiga que não é acarinhada pelo mundo que muda à volta deles. Ao mesmo tempo, como actor, McBride dá-lhes muita humanidade, o que não é fácil.

