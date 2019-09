As sessões de cinema de Bolly e Pollywood em Lisboa

Terça-feira, cinemas UCI El Corte Inglés, em Lisboa, início de Agosto. Antes do filme, uma legenda avisa que aquilo que vai ser mostrado é uma obra de entretenimento e não quer ofender ninguém. A sala não está sequer meio cheia, mas os vários grupos presentes fazem-se ouvir. Sempre que há uma piada ou uma situação caricata, as pessoas riem-se — e há muitas partes com genuína piada para isso. Nos momentos românticos, emocionam-se. Noutras alturas, gritam e batem palmas. A música e os efeitos sonoros do filme, quase sempre repetidos, ajudam a assinalar cada parte dramática, cada parte romântica e cada parte cómica.

