Homem matou a mulher e suicidou-se em Setúbal

Duas pessoas foram encontradas mortas num apartamento no Bairro do Liceu, em Setúbal, este sábado. O alerta foi dado às 9h19, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Trata-se de um casal de idosos, com mais de 80 anos, e suspeita-se de que se terá tratado de um homicídio seguido de um suicídio, com recurso a arma de fogo.

A confirmar-se esta poderá ser a 19ª vítima mortal de violência doméstica conhecida este ano.

No local encontram-se elementos da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária. A investigação do caso segue sob a alçada da PJ.