Há 595 novas camas em residências universitárias no início do ano lectivo

Os estudantes do ensino superior vão ter mais quase 600 camas disponíveis em residências universitárias no arranque do ano lectivo. Os novos lugares foram criados sobretudo em resultado de acordos com a igreja Católica, as Misericórdias e Pousadas da Juventude. O Governo promete que a oferta continuará a aumentar até ao final do semestre.

