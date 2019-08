Gémeas da Amadora: pais dizem que crianças já foram ouvidas no Tribunal de Família

As crianças retiradas aos pais, no passado dia 13 de Agosto, na Damaia, estão a ser acompanhadas pela Segurança Social da Amadora. De acordo com os pais, Mariana e João Dias Moura, das reuniões realizadas esta semana, foi-lhes dito para encontrarem uma casa para alugar e prometido apoio para os primeiros três meses de renda.“Não assinámos nada. O acordo foi verbal, mas já estamos à procura de casa para alugar”, disse por telefone João Moura. “Precisávamos do arranque, de uma ajuda. Mas não era preciso chegar a este ponto para nos ajudarem.”

