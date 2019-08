Rui Rio: “Vamos comprar uma guerra, daquelas que eu gosto, pela descentralização”

Foi uma espécie de cartilha que Rui Rio deu aos eleitores. “Porque é que o PS não merece ganhar as eleições?”, perguntou. E o PSD, porque é que merece ganhar as eleições? Na festa do Pontal, em Monchique, líder social-democrata lançou a pergunta e respondeu: porque dá “esperança” às pessoas com o modelo de economia que propõe. Mas também prometeu “comprar” uma guerra – “daquelas que eu gosto” – pela descentralização.

No palco, com os cabeças de lista atrás de si e perante um recinto que não encheu, o líder do PSD explicitou os motivos pelos quais o PS “não merece ganhar” as legislativas. Porque “usa” o Estado e as “próprias famílias” a seu favor e promove negócios “intoleráveis”. Mas isso – adiantou – “não é razão suficiente para um português não votar no PS”. Outro motivo mais forte é que o Governo “não aproveitou a conjuntura económica para relançar o país”, depois de quatro anos de troika.

A terceira razão apontada para não votar PS tem a ver com uma das batalhas de Rui Rio: o recorde de carga fiscal. “Ouvi o primeiro-ministro dizer que baixou o IRS, é verdade mas subiu outros impostos indirectos, pagamos mais impostos indirectos que são cegos ao rendimento de cada um”, disse, acrescentando: “É uma medalha de latão e o prémio é um balde de plástico”. A plateia aplaudiu um pouco mais forte. Mais uma vez, Rio recorreu à imagem do “circo” para acusar o Governo de António Costa de falta de sentido de Estado, em particular, na crise dos combustíveis.

Como alternativa, o líder do PSD coloca o partido como merecedor de ganhar as próximas eleições por “trazer esperança aos portugueses” a começar na economia (“Um modelo de crescimento que assegure melhores empregos e salários”), mas também no ambiente (há “problemas sérios na humanidade”) e ainda com uma justiça “eficaz”. Mas a maior bandeira – uma “guerra” como chamou o próprio – é concretização da descentralização porque o que a concentração nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que existe hoje “já é algo que toca a estupidez”. E em jeito de desafio, o antigo autarca do Porto apelou: “Vamos assinar um contrato, vamos comprar uma guerra, daquelas que eu gosto, pela descentralização, desconcentração, contra os interesses instalados”.

O líder social-democrata não se referiu ao andamento do processo de transferência de competências para as autarquias – que foi alvo de um acordo entre o próprio Rio e o Governo – mas tinha um recado para António Costa. “O secretário-geral do PS vai fazendo a Estrada Nacional 2 mas quando se senta como primeiro-ministro vai se esquecendo de tudo o que vê. Não podemos continuar a atirar tudo para cima das áreas metropolitanas, esquecendo o interior”, afirmou. No final do discurso, os sociais-democratas puderam levantar-se dos bancos corridos de madeira e servir-se para o jantar, levando o púcaro de alumínio para as bebidas, que tinha sido distribuído à entrada. A festa do Pontal de 2019 baniu o plástico.