"Cracias"

Com Rui Tavares aprendo (quase) sempre. Mais uma vez assim foi com o seu texto - “Foi você que pediu uma timocracia?” - inserido no PÚBLICO de 28/8. Se saberei o que significa democracia e aristocracia, desconhecia totalmente o significado de timocracia, kakistocracia e oclocracia. Agora não posso concordar com ele na definição de oligarquia que Rui Tavares dia ser “governo pelos mais ricos”. Suponho que esta definição caberá melhor à plutocracia, que Tavares nem chega a citar. Oligarquia é o governo por poucos (oligo...). Quando muito uma oligarquia poderá ser plutocrática... o que quase sempre é, mas também poderá ser timocrática ou dos outros dois “palavrões”, ou não? Ou seja, uma oligarquia tem que ser adjectivada e não entra em paralelo com “cracias”... muito menos com a única que vale pela própria definição do que é: a democracia.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Coincidências, esperemos...

Provavelmente, não quer dizer nada de extraordinário, e tudo não passará de meras coincidências. Inveterado leitor do PÚBLICO, tento lê-lo com a máxima concentração, nem sempre o conseguindo, porque o tempo é quase como o rendimento, que, só após muitas amputações, se torna disponível, sendo sempre exíguo. Algumas coisas, contudo, acabam por me chamar a atenção, seja pela repetição inusitada, seja pelo insólito. Não sei se o “fenómeno” já vem a ocorrer há mais tempo, mas, só no mês de Agosto, dei conta de três intervenções de fundo nestas páginas, do presidente e de dois cabeças de lista às eleições legislativas pelo partido Iniciativa Liberal. Não se tratou de notícias, mas de nada menos que dois textos assinados e uma entrevista. Posso estar enganado, mas não me dei conta de semelhante visibilidade concedida a outros partidos também “emergentes”, e só espero que a legitimidade de o PÚBLICO cair para o lado que muito bem entender, não lhe dê para cair para esse...

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A derrota de Salvini

Cem anos depois de Mussolini ter fundado o movimento fascista, Itália esteve perto de ser o primeiro país da Europa Ocidental, depois do fim da 2.ª Guerra Mundial, a ser governado por um partido de extrema-direita. Isto depois de Matteo Salvini ter apresentado uma moção de desconfiança ao governo de Giuseppe Conte, ao qual tinha uma coligação para ter uma maioria no parlamento. Como o partido Liga Norte, chefiado por Salvini, obteve os melhores resultados nas europeias e a economia italiana está a entrar numa fase de recessão, as sondagens apontavam que o partido de extrema-direita iria ser o vencedor caso houvesse lugar a eleições antecipadas. Desde 1946, Itália entrou num regime republicano que dura até hoje, mas apenas três governos conseguiram concluir o mandato (isto em 73 anos). O presidente Sergio Mattarela quis evitar que o país caísse novamente nas mãos de um fascista e fez um esforço para que o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático chegassem a um acordo para formar um governo. Felizmente este acordo teve luz verde. Uma vitória para o povo italiano!

Fábio Cravinho Coutinho, São Silvestre