Protestos “proibidos” causam distúrbios nas ruas de Hong Kong

A polícia de Hong Kong reprimiu com gás lacrimogéneo e canhões de água os protestos deste sábado. As manifestações estavam proibidas, mas muitos cidadãos voltaram às ruas da região administrativa especial, naquela que é a pior crise política do território em décadas. À repressão policial, os manifestantes responderam com cocktails molotov, relata a agência Reuters.

A manifestação assinala o quinto aniversário da data em que Pequim restringiu o sufrágio universal na antiga colónia britânica e acontece depois da detenção de dois dos líderes do movimento pró-democracia, Joshua Wong e Agnes Chow.

Como estes protestos tinham sido proibidos, os manifestantes argumentaram estar na rua numa manifestação religiosa e a “rezar pelos pecadores”. Também houve quem afirmasse ir “às compras em grupo”, ignorando os avisos das forças policiais. “Hong Kong tem liberdade religiosa. Estamos a rezar em diferentes pontos e a rezar para que a justiça chegue a Hong Kong”, argumentou Sally Yeung, de 27 anos, citada pela Reuters. “Se nos acusarem simplesmente porque estamos a rezar, estão a infringir a nossa liberdade religiosa.”

Na quinta-feira, a polícia tinha proibido a manifestação e a marcha agendadas para hoje, ameaçando quem desobedecesse com até cinco anos de prisão.

​A decisão foi justificada por razões de segurança, com o argumento de que tem havido violência nos protestos. O movimento organizador dos protestos recorreu aos tribunais para reverter a proibição, mas perdeu e acabou por cancelar os protestos marcados para hoje. Algo que acabou por não acontecer.

Os manifestantes apresentam várias reivindicações: a retirada definitiva da lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que as acções dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial, a demissão da chefe de governo Carrie Lam e sufrágio universal nas eleições para este cargo e para o parlamento de Hong Kong.

Para esta segunda-feira está marcado um novo protesto de estudantes, envolvendo alunos do ensino secundário e universitário.