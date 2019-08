À descoberta da verdadeira natureza do Algarve

Reportagem

Em Setembro, estreia-se o Algarve Nature Fest no Passeio Ribeirinho de Olhão, nos dias 21 e 22. É uma mostra das actividades de natureza do Algarve, para todas as idades e de forma gratuita. Para levantar o véu do que aí vem, pegámos nas crianças e partimos à descoberta.