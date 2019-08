As duas faces de Dirk Niepoort

Dirk Niepoort não é apenas um genial criador de vinhos, é também um genial marketeer. Como se costuma dizer, nunca dá ponto sem nó. A campanha que tem feito para promover o Niepoort Porto Vintage 2017 é notável. O vinho tem sido apresentado juntamente com vinhos de colheitas muito antigas e extraordinárias, para passar a ideia de que se trata de um vintage com o mesmo nível e potencial. Uma mensagem subliminar que tem por trás uma engenhosa estratégia de posicionamento da marca no patamar das maiores casas de vinho do Porto, visível no preço a que está a ser vendida cada garrafa do Vintage 2017 da Niepoort: 90 euros.

