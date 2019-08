Regresso a um passado cheio de luxo no Vintage Hotel & Spa

É caso para dizer “quem o viu e quem o vê”. O restaurante fica no mesmo sítio mas em vez dos tons escuros e uma decoração pesada, agora o azul e o dourado dominam, criando um ambiente chique mas descontraído. O mesmo aconteceu nas salas de reuniões ou nos quartos. O nome, tal como a fachada, permanece praticamente inalterado. O Vintage Lisboa deu lugar ao The Vintage Hotel & Spa, na mesma morada, numa esquina do Príncipe Real, a poucos passos da Avenida da Liberdade.

Da janela do quarto vê-se o Altis, mais abaixo estão o Porto Bay e o Valverde. E as redondezas estão pejadas de outras ofertas visíveis e invisíveis – se contarmos com o alojamento local –, por isso, o The Vintage quer marcar a diferença e fá-lo graças a uma decoração a lembrar várias décadas passadas, inspirada em tempos de glamour e de mistério. Há peças das décadas de 1950 até ao presente.

Daniela Franceschini, designer de interiores da Quiet Studios, é uma italiana que já criou raízes em Portugal e que “tem o olho de quem vem de fora, mas que sabe o que é o espírito português”, define Federica Leitao, directora de operações do Bomporto Hotels, grupo que adquiriu o Vintage e, em 2017, inaugurou o The Lumiares Luxury Hotel Apartment, no Bairro Alto, também em Lisboa. Em 2021, prevê abrir um novo espaço no centro do Porto, o The Rebello.

Federica Leitao acredita que “Lisboa e Porto podem aprender com os erros das outras cidades” europeias e não repeti-los. Por exemplo, a gestora lamenta que os bairros mais turísticos de Paris, de Barcelona e de outras cidades sejam “todos iguais”. Por isso, o que defende é um equilíbrio entre turistas e residentes nos bairros históricos, com lojas típicas e pequenas.

Informações The Vintage Hotel & Spa Morada: Rua Rodrigo da Fonseca, 2, 1250-191 Lisboa

Telefone: 210 405 400

E-mail: [email protected]

Site: www.thevintagelisbon.com

Preço médio com pequeno-almoço: 150 euros Restaurante Blue Pequeno-almoço: 7h às 10h30

Almoço: das 12h às 15h. Durante a semana há “menu executivo” com couvert, sopa, buffet de saladas, prato principal, buffet de sobremesas: 16 euros

Jantar: das 19h às 23h30. Preço médio jantar à carta: 25/30 euros Reserva prévia: 210 405 400 ou [email protected] V Rooftop Bar Spa

Horário: das 10h às 20h

Preço piscina, sauna, banho turco: 20 euros/dia

Reserva prévia: 210 405 405 ou [email protected]

Em cada andar as cores que marcam a decoração são diferentes. O verde das culturas; o azul do céu e do rio; e a terracota, numa homenagem aos telhados da cidade. Cada cor está associada à filosofia do hotel que assenta em três palavras inglesas: “inspire”, a pensar nos que chegam à cidade para trabalhar e precisam da calma do verde; “relax”, a pensar que nos que chegam para se descontrair no azul das águas; e o “play” com cores quentes que inspiram ao romance e diversão.

​O hotel foi pensado para pessoas “jovens de espírito, gente cosmopolita que quer descobrir e conhecer Lisboa através de um hotel que tem essas mesmas características”, resume a gestora. Por isso, fazem parte da decoração peças da ceramista Anna Westerlund, de mobiliário de Rivka Baake e Wilfrid Kreutz, de quadros de Brian de Graft e João Rei, assim como no lobby destaca-se um quadro de uma fadista de Margarida Fleming.

Em cada um dos 56 quartos do hotel de 5 estrelas há um carrinho que em vez das tradicionais bebidas tem diferentes ofertas: lápis Viarco, cadernos Emílio Braga, água Castello ou gin Sharish (também uma marca portuguesa), pasta Couto ou artigos de toilette Claus Porto. Tudo produtos portugueses. Os da Claus fazem parte das amenities, assim como são utilizados no spa do hotel. Ao olhar para o carrinho, “um estrangeiro vê coisas muito típicas, mas que são invisíveis para nós”, aponta Federica Leitao.

Bar no telhado e spa na cave

As cores das paredes lembram que o espaço não foi desenhado só a pensar nos turistas, mas também para quem viaja em trabalho e quer descobrir novos hotéis. O Vintage tem todas as condições para quem quer reunir em Lisboa – a cidade também está na moda entre as empresas que querem fazer reuniões e conferências fora de portas, confirma Federica Leitao.

Duas salas, mesas de trabalho e cadeiras italianas “bonitas e confortáveis”, com os equipamentos de audiovisual escondidos nas paredes e tecto, para que “não seja uma sala de reuniões igual a tantas outras”. Mais: a possibilidade de fazer, por exemplo, um cocktail de chegada no bar que fica no último piso, com vista para o castelo ou um jantar no restaurante Blue, que fica no piso térreo.

“Faz parte de um hotel de cinco estrelas ter uma cozinha magnífica”, define Federica Leitão. A cozinha está a cargo de João Silva, chef executivo do Lumiares, que se pauta pela confecção de pratos de inspiração nacional. Há caldo verde com chouriço; polvo a baixa temperatura; bacalhau com grão, grelos de nabo e broa de milho; peixe-espada preto crocante com puré de cenoura. “Os portugueses gostam de boa apresentação, bons ingredientes e frescos”, acrescenta a gestora. Mas não só, o menu é diversificado e vai buscar influências a outras cozinhas, como a francesa ou a italiana.

Ao almoço, tal como já acontecia com o anterior restaurante que ali funcionava, há um menu executivo. Pode escolher-se um de três pratos, sobremesa e café, um total de 16 euros, sem bebidas incluídas. Quer o Blue, quer o V Rooftop Bar estão abertos a quem quiser experimentar um prato bem confeccionado ou um cocktail, assim como alguns petiscos também pensados por João Silva. Não é preciso dormir no hotel para ir ao spa, que fica na cave.

As portas do elevador abrem-se, no piso -4, para um ambiente misterioso que convida ao recolhimento. Ao fundo do corredor escuro fica a piscina, a sala de vapor e a sauna – é o chamado Water Lounge. Há ainda um ginásio com algumas máquinas, assim como salas de tratamentos. Este espaço está aberto a clientes externos (20 euros) e as propostas são muitas. Por exemplo, há massagens para quem sofre de jet lag, mas também para quem tem dores de costas; há massagens de várias origens como as aiurvédicas, shiatsu e reflexologia; há tratamentos para o rosto e para o corpo; assim como tratamentos de assinatura com velas ou pedras quentes.

