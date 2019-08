O rio Douro, peixinhos fritos e tomate coração de boi

Agosto é o mês do tomate coração de boi, que no Douro começa a afirmar-se como motivo de festa e celebração. Produto que na região assume qualidades distintas e únicas de sabor e textura, o concurso para eleger o melhor tomate coração de boi não é mais que um saboroso pretexto para alargada jornada de degustação e convívio.

Produzido desde sempre nas históricas hortas das quintas durienses, associa assim os produtores de vinho, que ao apreciado fruto de temporada juntam também, em muitos casos, as novidades vínicas. Produtores, enólogos, cozinheiros e apreciadores juntam-se numa celebração do tomate do Douro, que teve este ano lugar na Quinta de Ventozelo, que assim testou (em pré-abertura) as suas novas infra-estruturas vocacionadas para o enoturismo. Uma mais-valia para o Douro que vale a pena visitar.

Mas a festa do tomate coração de boi alarga-se aos restaurantes de referência da região, que durante todo o mês de Agosto incluem nas suas ementas pratos e preparações com este produto - casas como o DOC de Rui Paula, Toca da Raposa (Ervedosa do Douro), Cais da Vila e Chaxoila (Vila Real), Flor de Sal (Mirandela), Aneto & Table (Régua), o Tim’s Terrace, na Quinta de La Rosa, ou o Pickles, do Six Senses Douro Valley Hotel.

É no contacto com as águas do Douro, no longínquo Cais da Ferradosa, que por estes dias se oferece também um menu completo associado ao tomate coração de boi. Lugar quase mítico para a região, pela envolvência do célebre Cachão da Valeira e da capela e miradouro de São Salvador do Mundo, a viagem até à Ferradosa revela-nos também o Douro no seu estado mais puro e impressionante. Seja pela estrada que serpenteia encosta abaixo acompanhando a orografia vinhateira, pelo remanso da via fluvial, ou ainda no comboio que ali cruza de margem, a viagem é sempre deslumbrante. Até mesmo para os já experimentados.

Aproveitando as instalações do antigo cais ferroviário, o restaurante funciona de forma regular em período estival, com gerência – e cozinha – associados ao Toca da Raposa. Ninguém irá, portanto, ao engano!

E nem só no que respeita ao tomate coração de boi, já que também a diversidade enchidos, o bacalhau no forno, o pernil assado, o javali ou as saborosa carnes transmontanas por ali são tratadas de forma que em nada desmerece a fama da casa-mãe.

É com a sumptuosa simplicidade da cozinha do campo que se inicia o menu que celebra o coração de boi. Tomate confitado, com alho e o perfume de alecrim e orégãos. Fica uns dias no frio e sorve-se sobre tostas de pão rústico. O sortilégio das coisas simples, mas absoluto privilégio para quem o pode provar. O molho, esse chupa-se até se gastar o prato!

Peixes do rio em escabeche com tomate em salada à poveira é o prato de substância. O mais procurado e que, pelos visto, tem esgotado antes de ser cozinhado. Ou seja, encomendam com dias de antecedência, fazendo com que quem chega se limite a desfrutar dos aromas que se erguem das mesas vizinhas. Barbo, boga e lúcio que se saborearam em fina fatias, ao mesmo tempo crocantes da fritura e húmidas do escabeche, fresco e aveludado, e com delicioso picante de malaguetas a espevitar sabores. Acompanhou com um belíssimo espumante Bairrada (o Douro que perdoe), o Milesimée 2015 da casa Messias, que se mostrou perfeito. É nestas alturas que as coisas simples, os pequenos segredos, da nossa gastronomia nos enchem de orgulho e satisfação.

Tomate à parte, no Cais da Ferradosa há alheira tostada com doce de marmelo, moira no fogo com doce de maçã, chouriça no fogo com doce de pimentos, presunto, azeite, azeitonas, pão de centeio e pão de alfarroba, tudo de confecção artesanal e sabores supremos. Como, apesar da vontade, não se pode provar tudo, fica o testemunho da insuperável qualidade da moira e da alheira. E um doce de marmelo daqueles de chorar por mais.

Arrebatador também o lombo de bacalhau assado. Desde logo o aroma a forno, as lascas salientes debaixo da capa dourada, a envolvência do azeite e da batata a murro com picadinho de alho. Cura prolongada, lombo alto e demolha perfeita. Assim é que é mesmo o nosso bacalhau.

Suculento e aromático também o naco de vitela que se conseguiu ainda provar. Acompanha com batata frita à inglesa (que delícia!) e um estimulante molho com grãos de mostarda.

Na sobremesa, a do tomate, com um cheesecake coberto por molho de tomate, sem deslumbre e a compor o cardápio coração de boi. A oferta, no entanto, alarga-se ao creme queimado, bolo de chocolate, tarte com gila e amêndoa e filhó com gelado de nata.

Nos vinhos, a oferta privilegia – e bem - os rótulos da vizinhança e daí a especial associação da Casa Messias, que tem mesmo ao lado a sua quinta do Douro.

Por estes dias reina o tomate coração de boi, mas há muito mais e boas razões gastronómicas para a viagem até à Ferradosa. De barco é sem dúvida a mais fácil e aprazível, mas qualquer outro meio compensa a viagem. E o Douro é mesmo maravilhoso!

Cais da Estação da Ferradosa Ferradosa, EN222-3 (onde acaba a estrada)

5130-453 Vale de Figueira

São João da Pesqueira

Tel. 254 402 899 / 965 082 387

GPS - 41º08’34.16” N 7º20’39.19” O Cozinha até às 20h

Fecha à quarta e ao jantar de domingo