Flórida prepara-se para o furacão Dorian

O Furacão Dorian chega este domingo às Bahamas, aproximando-se depois da costa da Flórida nos Estados Unidos. A chegada do furacão levou as populações na da tempestade a preparam-se.

Com ventos na ordem dos 175 quilómetros por hora e com tendência a aumentar, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos admite que se trata de um fenómeno “extremamente perigoso” com categoria quatro na escala Saffir-Simpson (num máximo de cinco).

A Florida declarou o estado de emergência. As populações estão a ser preparadas para inundações e ventos fortes, tendo existido uma corrida aos supermercados e aos equipamentos de protecção, como as tábuas de madeiras para vidros e montras.

Nesta temporada de furacões, que começou em Junho, foram registadas outras quatro tempestades tropicais - Chantal, Andrea, Erin e Barry. Apenas o Barry se tornou num furacão, pouco antes de chegar ao estado norte-americano do Louisiana, onde provocou perdas materiais substanciais, mas sem causar vítimas mortais entre a população.