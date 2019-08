Sérgio Conceição deixa rasgados elogios a Uribe

“Pode não ser espectacular, mas é um espectáculo de jogador”. As palavras são de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, referindo-se a Matheus Uribe, médio contratado pelos “dragões” neste Verão. “Dei indicação e, de acordo com aquilo que o clube podia fazer em termos de contratação, percebi que [Uribe] era importante para a equipa. É, acima de tudo, um jogador muito disciplinado, muito rigoroso naquilo que se pede”, acrescentou.

Neste sábado, à margem da antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães (domingo, 18h30), o técnico não ficou por aqui nas referências individuais, falando de Corona como lateral. “Desde que estou aqui, não digo que o Corona tenha tantas unidades de treino a lateral como a extremo ou a 10, mas anda lá perto. Para nós não é surpresa [rendimento do jogador na defesa]”.

Sobre o adversário de domingo (18h30), Conceição disse esperar uma equipa à imagem do treinador. “Vejo um Vitória à imagem do que eram as equipas do Ivo [Vieira, treinador dos minhotos] que eu defrontei: compacto em termos defensivos. A prova disso é que, nesta época, só sofreu dois golos e tem 18 marcados. É uma equipa que, no processo ofensivo, gosta de ter a bola”, referiu, em conferência de imprensa.