Rio Ave vence em Alvalade com três penáltis

O Sporting perdeu neste sábado, pela primeira vez na Liga, ao ser surpreendido em Alvalade pelo Rio Ave (2-3), na 4.ª jornada da Liga. Foi um triunfo construído pelos vila-condenses inteiramente com base em grandes penalidades.

O Rio Ave começou por surpreender ao ganhar o primeiro penálti logo nos minutos iniciais, por falta de Coates sobre Taremi. Filipe Augusto aproveitou para colocar os vila-condenses em vantagem, aos 7’.

O Sporting demorou a reagir, mas acabou por chegar ao empate aos 21’, num lance de insistência em que um corte de Matheus Reis terminou em área proibida. Bruno Fernandes aproveitou para rematar sem hipóteses para Kieszek.

A reviravolta chegaria já no segundo tempo, na sequência de um lançamento de linha lateral. Thierry cruzou, a bola desviou em Borevkovic e Luiz Phellype, ao segundo poste, finalizou sem oposição.

O triunfo parecia encaminhado, apesar do maior assédio do Rio Ave, mas uma nova grande penalidade levou ao 2-2. Num lance que vai gerar muita controvérsia (nas repetições televisivas, não é visível a carga de Coates sobre Taremi), João Pinheiro assinalou a falta e Ronan converteu, fazendo o empate.

Quase de seguida, Acuña ainda cabeceou ao poste, após cruzamento da direita, mas seria o Rio Ave a marcar novamente. E outra vez de penálti. E outra vez com os mesmos protagonistas: Coates e Taremi. O iraniano já seguida para a baliza, o uruguaio foi expulso e Filipe Augusto bisou, impedindo que o Sporting se juntasse ao Famalicão no comando do campeonato.