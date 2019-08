Man. City tranquilo em tarde de registos históricos

O Manchester City venceu o Brighton, por 4-0, neste sábado, em partida da jornada 4 da Liga inglesa. Com este resultado, a equipa de Guardiola chega, à condição, à liderança do campeonato, ficando à espera do que fará o Liverpool frente ao Burnley (17h30). Já o Brighton soma a segunda derrota na prova e sabe que vai terminar a ronda perto da zona de descida.

Em Manchester, Guardiola deixou Bernardo Silva e João Cancelo no banco – o médio entrou aos 78 minutos. A ausência dos criativos portugueses não foi, ainda assim, problema para os “citizens”, que apresentaram a habitual dinâmica e capacidade de surgir, em posse, na área adversária.

Ainda o Brighton procurava referências de marcação e estabilizar-se no jogo e já o City festejava: passe a rasgar a defesa visitante, David Silva fez um passe atrasado, Agüero e Sterling arrastaram marcações e de Bruyne, sozinho, finalizou com facilidade, aos dois minutos de jogo.

O City, sem acelerar muito, ia criando perigo. Foi assim aos 17 e aos 30 minutos, com os adeptos de braços no ar para festejarem os prováveis golos de Mahrez e David Silva. Dois falhanços foram, também, dois avisos e, aos 42 minutos, veio a grande jogada da tarde: sete passes, a bola a passar por todos os sectores da equipa, um toque de calcanhar, uma simulação, um drible de Agüero e finalização em força do argentino.

Agüero ainda bisou, na segunda parte, em mais uma grande finalização, e chegou a uma marca histórica: com 99 golos, tornou-se o terceiro jogador com mais golos marcados num só estádio – o Etihad, neste caso –, ficando a apenas dois do registo de Rooney em Old Trafford e 15 do de Henry no antigo Highbury. Parecem estar ambos ao alcance do argentino, já nesta temporada.

Trezw segundos depois de ter entrado no jogo, Bernardo Silva ainda aproveitou a assistência de Agüero para fazer o 4-0, naquele que será, provavelmente, o golo mais rápido da carreira.

United voltou a escorregar, Abraham voltou a ser decisivo

O primeiro jogo do dia teve nova “escorregadela” do Manchester United. A equipa de Diogo Dalot – não foi convocado, devido a lesão – empatou a um golo na visita ao Southampton e soma apenas dez pontos nos últimos dez jogos feitos na Liga inglesa. Em 2019/20 tem apenas um triunfo em quatro jogos.

Mais tarde, o Chelsea voltou a ser salvo pelo jovem Tammy Abraham, que bisou no empate (2-2) em casa frente ao Sheffield United.

Este jogo permitiu aos londrinos chegarem a uma marca histórica: o “onze” inicial escolhido por Frank Lampard foi o mais jovem de sempre num jogo da Premier League – jogadores com média de 24 anos e 158 dias. Uma ode à juventude, até pelo segundo “bis” nos dois últimos jogos por parte de Abraham, de 21 anos.