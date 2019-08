Golo caricato desbloqueia dificuldades do Liverpool

O Liverpool venceu o Burnley, por 0-3, neste sábado, em jogo da ronda 4 da Liga inglesa. Este resultado permite aos “reds” recuperarem a liderança do campeonato, momentaneamente perdida para o Manchester City, com quatro vitórias em quatro jogos, enquanto o Burnley deverá terminar a jornada a meio da tabela.

Em Burnley, no Norte de Inglaterra, quem esteve no Turf Moor viu um jogo globalmente fraco. As equipas raramente conseguiram boas jogadas e mesmo o Liverpool, apesar da qualidade individual, acabou por somar mais más decisões técnicas do que bons momentos.

A partida acabou por ser fértil em faltas – mais de 25 infracções assinaladas num jogo de Premier League – e parca em oportunidades de golo.

Com este cenário – e apesar do remate ao poste de Salah, ainda cedo no jogo –, a partida parecia só poder ser desbloqueada de bola parada ou num lance fortuito. Foi esta segunda opção a verificar-se, aos 33 minutos, com um cruzamento de Alexander-Arnold a ressaltar em Wood e sobrevoar o guarda-redes do Burnley, entrando no canto superior direito da baliza. Veja o lance, que resultou num golo de belo efeito.

A partida acabou por se resolver “de rajada”, já que Mané, quatro minutos depois, num contra-ataque, finalizou perante Pope e fez o 2-0.

A segunda parte foi ainda menos frutífera em futebol de qualidade, mas ainda deu para Firmino “matar” o jogo, aos 80 minutos.